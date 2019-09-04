Etkili hutbe sunumu Türkiye finali Van’dan Recep Bakır oldu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası 2019 yılı etkinlikleri kapsamında Mersin’de düzenlenen “V. Etkili hutbe sunumu yarışması” Türkiye finalisti Van’dan Recep Bakır oldu.

2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik düzenlenen “V. Etkili Hutbe Sunumu Yarışması”nın Türkiye finali Mersin’de yapıldı. Yarışma safhası daha önceden belirlenmiş olup kademeli olarak önce ilçe sonra il ve daha sonra bölge birincisinin belirlenmesiyle bölgeler arası Türkiye finali yarışmasına geçildi. Bölge yarışmalarında birinci olan din görevlileri, Mersin Ulu Cami’de yapılan “V. Etkili Hutbe Sunumu Türkiye Finali”nde hutbeyi en güzel ve en etkili şekilde sunmak için yarıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi’nin açılış konuşmasıyla devam etti. Cami Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Neşet Bodur ise organizasyon ve yarışma kuralları hakkında bilgileriyle devam etti. Cami Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur başkanlığında İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Diyanet Radyo Spikeri Nisan Kumru ve İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi’nin üye olarak yer aldığı Yüksek Seçici Kurul, yarışmacıların performanslarını değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda Van’dan Recep Bakır birinci olurken Afyonkarahisar’dan Osman Aykan ikinci, Kahramanmaraş’tan Mehmet Kızılay ise üçüncü oldu.

Van adına yarışan Edremit TOKİ Müftü Ömer Azmi Efendi İmam-Hatibi Recep Bakır ile ilgili duygularını ifade eden Van İl Müftüsü Ömer Keskin, “Hocamız, camiamızı gururlandırmış ve bu tür yarışmalara iştirakin artması konusunda arkadaşlarını cesaretlendirmiştir. Camiamız adına kendisini tebrik eder gayretlerinin devamını dilerim” dedi.

Yarışmada dereceye giren görevlilere ödülleri, “2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış Merasimi”nde takdim edilecek.