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Sağlık Etkilerini Duyan Stok Yapıyor! Canan Karatay Pürüzsüz Cildin Sırrını Verdi...
Sağlık

Etkilerini Duyan Stok Yapıyor! Canan Karatay Pürüzsüz Cildin Sırrını Verdi...

Yeniakit Publisher
2024-01-02 12:42:00 -
Etkilerini Duyan Stok Yapıyor! Canan Karatay Pürüzsüz Cildin Sırrını Verdi...

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamı baz alan Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla her zaman gündemde oluyor. Karataybu kez de, mermer gibi pürüzsüz, ışıl ışıl parlayan ve lekesiz bir cildin sırrı bu sabunda gizli!

Karatay'a göre bu mucizevi sabun hem cildin güzelliğini sağlamada ve korumada mucizevi faydalar sunuyor. Neredeyse her evde bulunan bu güçlü etkilere sahip sabunu mutlaka deneyin. Düzenli kullandığınızda değişime gözlerinizle tanık olacaksınız.

ZEYTİNYAĞLI SABUN

Zeytinyağlı kalıp sabun, cildimiz için pek çok fayda sunan güçlü bir kaynaktır. Karatay'a göre pürüzsüz, şıl ışıl parlayan ve lekesiz bir cildin sırrı zeytinyağlı sabun ile mümkün oluyor. Doğal ve saf olan zeytinyağlı sabun hem cildi derinlemesine temizler hem de cildin yağ dengesini görür.

 Bu mucizevi sabun ayrıca cildi neme doyurarak cildin daha dolgun ve parlak görünmesini destekler. Zeytinyağlı sabun aynı zamanda cildi pamuk gibi yumuşacık yapar ve böylece cilt kuruluğunun da önüne geçer.

 Zeytinyağlı sabun, doğal antiseptik özelliklere sahiptir. Bu özelliği de sivilceli ve akneli ciltler için eşsiz bir kaynaktır. Zeytinyağlı sabun aynı zamanda cilt tonu eşitsizliğini giderir. Antioksidanlar açısından da zengin olan bu sabun, yaşlanma belirtilerini de minimum seviyeye indirir.
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