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Etiyopyalı öğretmenden MHP'ye üyelik başvurusu

Kocaeli'de öğretmenlik yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran, Milliyetçi Hareket Partisi'ne üyelik başvurusu yaptı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
Etiyopyalı öğretmenden MHP'ye üyelik başvurusu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran, MHP'ye üyelik başvurusunda bulundu.

Körfez'de emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıldır evli olan ve özel okulda İngilizce öğretmeni Semansn Dubola Ceran, MHP'ye üyelik başvurusu yaptı.

Parti çalışmalarına destek olacak

Arkadaşlarının çağrısı üzerine yerel seçimde partisinin çalışmalarına destek olmak istediğini belirten Semansn Dubola Ceran, üyelik formunu doldurdu.

Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran'ın üyelik formunu alan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, bu olayın ilk kez yaşandığını, bunun da MHP'nin ne kadar güçlü bir parti haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:52
  1. MHP
  2. MHP Kocaeli

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