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Dünya Etiyopyalı isyancılar, 9 bin esiri serbest bıraktı
Dünya

Etiyopyalı isyancılar, 9 bin esiri serbest bıraktı

Etiyopya’da, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), 24 Ekim’de planlanan barış görüşmeleri öncesi 9 binden fazla esiri serbest bıraktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:03:00 -
Etiyopyalı isyancılar, 9 bin esiri serbest bıraktı

TPLF’ye bağlı Tigrai televizyonunun haberine göre, esir tutulan 9 binden fazla Etiyopyalı ve Eritreli asker, çıkan afla önceki gün serbest kaldı.

Askerlerin sevinç gösterilerinin paylaşıldığı haberde, özgürlüğüne kavuşanlar arasında yaklaşık 500 kadının olduğu aktarıldı.

Etiyopya hükümeti, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Afrika Birliği öncülüğünde 24 Ekim’de yapılacak barış görüşmeleri daha önce lojistik nedenlerden ötürü yapılamamıştı. Müzakerelerde, Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın ara bulucu olması planlanıyor. Etiyopya’da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020’de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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