Etiyopya'dan uluslararası topluma "içişlerimize karışmayın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin elinde bulunan kuzeydeki Tigray eyaletine düzenlediği askeri operasyona ilişkin, uluslararası toplumdan "içişlerine karışmamalarını" istedi.

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'ya hukuksuz ve istenmeyen bir dış müdahaleden uzak durulması ve uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Etiyopya'nın, Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilk üyesi olduğuna ve Afrika Birliği'nin (AfB) de kurucuları arasında bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Dostlarımızın endişe ve tavsiyelerini dikkate alırken içişlerimize herhangi bir müdahaleyi reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Etiyopya'nın uluslararası sistemde barışı korumaya yönelik adımlar attığı ve iç sorunlarını çözebildiği, uluslararası alanda atılan olumlu adımların TPLF tarafından sekteye uğratılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 3 yıldır TPLF üyeleri, ülkedeki farklı etnik ve dini grupları silahlandırarak demokratikleşme sürecini hayal kırıklığına uğrattı." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), TPLF güçlerine karşı ulusal ordunun başlattığı operasyon sonrasında 40 binden fazla sivilin Sudan'a geçtiğini, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinden endişe duyulduğunu açıklamıştı.

- Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarını reddetmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.



