Etiyopya'daki bir hafta içinde yaşanan çatışmalarda 210 kişi öldü

Etiyopya'da etnik çatışmalarda son bir hafta içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 210’a çıktı.

Ülkenin kuzeyinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleriyle güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalardan 4,5 milyon sivilin etkilendiği, şu ana kadar 500 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, Oromia bölgesinde geçen hafta karşılıklı olarak üst üste yapılan intikam saldırılarında en az 210 kişinin öldüğünü duyurdu.

Etiyopya Barış Bakanı Muferihat Kamil, TPLF üyelerinin saldırıları nedeniyle devam eden çatışmalardan 4,5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini bildirdi. Çatışmaların merkezi Tigray bölgesi haricinde Amhara ve Afar'da 500 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisini paylaşan Kamil, sivillere karşı suç işlendiğini söyledi.

Bu arada Etiyopya hükümeti, ülkedeki çatışmaların sonlandırılması için tüm siyasi oluşumlara diyalog çağrısı yaptı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti ise düzenlediği basın toplantısında hükümetin ülkedeki tüm siyasi aktörlerle diyalog kurmaya hazır olduğunu duyurdu.

Ülkede 4'ü Tigray bölgesinde olmak üzere 54 partinin bulunduğu bilgisini paylaşan Mufti, ulusal barış ve demokrasinin sağlanması için kanaat önderleri ve dini liderlere de destek çağrısı yaptı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Kaynak: Euronews