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Aktüel

Etiyopya’da yolsuzluğa karışan eski Bakan Simon'a hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:58:12 -
Etiyopya’da yolsuzluğa karışan eski Bakan Simon'a hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Etiyopya’nın eski Enformasyon Bakanı Bereket Simon, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FANA televizyonunun haberine göre, eski başbakanlardan Meles Zenawi’nin sağ kolu olarak gösterilen Simon ve Amharalı siyasetçi Tadesse Kassa, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandıkları mahkemede suçlu bulundu.

Amhara Yüksek Mahkemesi, Simon’a 6 yıl, Kassa’ya ise 8 yıl hapis cezası verdi.

İki siyasetçi de Amhara eyaletine ait olan ve onlarca şirketin bağlı bulunduğu "Tiret" Holdingi zarara uğratmakla suçlanmıştı.

Bir dönem hükümet sözcülüğü görevi yapan Simon, aynı zamanda ülkede eski yönetimin sembol isimlerinden biri olarak biliniyor.

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