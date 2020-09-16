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Aktüel Etiyopya'da yaklaşık 1,8 milyon kişi yerinden oldu
Aktüel

Etiyopya'da yaklaşık 1,8 milyon kişi yerinden oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:29:14 -
Etiyopya'da yaklaşık 1,8 milyon kişi yerinden oldu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Göç Örgütü (IOM), etnik çatışma, kuraklık ve sel felaketleri nedeniyle Etiyopya'da yerinden edilmiş yaklaşık 1,8 milyon kişi olduğunu açıkladı.

IOM'un Etiyopya'daki 1200'den fazla kampı ziyaret ederek hazırladığı raporda, 1 milyon 233 bin kişinin çatışmalar, 505 bin kişinin ise kuraklık ve sellerden ötürü evinden olduğu belirtildi.

Raporda, en fazla göçün olduğu yerin ülkenin güney ve batı bölgeleri olduğu, halkın evlerini ve işlerini kaybetmeleri nedeniyle geri dönmek istemediği ifade edildi.

Halkın en fazla barınma yardımına ve çadırlara ihtiyaç duyduğu aktarılan raporda, yerinden olanların sadece yüzde 52'sinin gıda yardımı alabildiği bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca Mart 2019'da 3 milyonu geçen yerinden olan kişi sayısının, hükümetin başlattığı geri dönüş inisiyatifiyle azaldığı vurgulandı.

Son 3 yıldır görülen etnik çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden yüz binlerce Etiyopyalı, ya kamplara sığınmak ya da büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

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