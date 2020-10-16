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Aktüel Etiyopya'da sivil katliamlarının ardından 500 şüpheliye gözaltı
Aktüel

Etiyopya'da sivil katliamlarının ardından 500 şüpheliye gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:45:13 -
Etiyopya'da sivil katliamlarının ardından 500 şüpheliye gözaltı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da Benishangul Gumuz eyaletinde onlarca sivilin ölümüne yol açan silahlı saldırılar sonrası yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.

FANA televizyonunun haberine göre, Benishangul Gumuz Eyaleti Başkanı Ashadli Hassen ve Amhara Eyaleti Başkanı Temesgen Tiruneh, düzenledikleri ortak basın toplantısında, son aylarda masum sivilleri hedef alan silahlı gruplara yönelik operasyonların sürdüğünü ve şimdiye kadar 504 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Benishangul Gumuz Eyaleti Başkanı Hassen, saldırılardan ülkedeki iktidar koalisyonundan ayrılan Tigray Halkı Kurtuluş Partisi'nin (TPLF) sorumlu olduğunu, partinin huzur ve istikrara zarar vermeyi amaçladığını kaydetti.

Amhara Eyaleti Başkanı Tiruneh de Gumuz eyaletinin bölgede yaşayan Amharaların can güvenliğine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Son iki aydır bölgede masum sivilleri vuran saldırganların özellikle Amhara ve Agew gibi bazı etnik grupları hedef aldığı belirtiliyor.

Geçen ay yapılan saldırılarda da onlarca kişi ölmüş, yüzlerce kişi yerinden olmuştu.

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