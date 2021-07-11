Etiyopya'da seçim sonuçları belli oldu
Etiyopya'da 21 Haziran'da yapılan 6'ncı genel seçimleri iktidardaki Refah Partisi'nin kazandığı açıklandı.
Ulusal Seçim Komisyon Başkan Yardımcısı Woubshet Ayele, başkent Addis Ababa'da yaptığı açıklamada, ülkede 21 Haziran'da düzenlenen genel seçimlerde Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi'nin, seçmenlerin oy kullandığı 436 sandalyeden 410'unu kazandığını duyurdu.
Böylece Başbakan Ahmed, 5 yıl daha başbakanlık görevini yürütecek. Ulusal Seçim Komisyon Başkanı Birtukan Mideksa, ülke genelinde güvenilir bir seçim yapıldığını belirtti.
Güvenlik ve seçmen kayıtlarındaki gecikmelerden ötürü Tigray ve bazı seçim bölgelerinde ise seçimler eylül ayında yapılacak.