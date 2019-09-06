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Etiyopya’da saldırganlar iki yardım görevlisini öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya’nın Gambella şehrinde iki yardım görevlisinin mülteci kampından dönerken saldırganlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:11
Etiyopya’da saldırganlar iki yardım görevlisini öldürdü

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya’nın Gambella şehrinde iki yardım görevlisinin mülteci kampından dönerken saldırganlar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.


BM, Etiyopya’nın Sudan sınırında bulunan Gambellaşehrindeki Nguenyyiel mülteci kampında yer alan çocuk beslenme merkezinden dönen ABD merkezli Action Against Hunger adlı yardım kuruluşunda görevli iki personelin kimliği bilinmeyen saldırganlar tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Action Against Hunger’dan yapılan açıklamada, "Yardım çalışanlarımız Gambella’daki mülteci kampından dönerken kimliği bilinmeyen silahlı saldırganlar tarafından saldırıya uğradı. İki kişi olay yerinde öldürüldü. Action Against Hunger, Gambella’daki tüm operasyonlarını durdurdu ancak hayati yardım sağlama konusundaki faaliyetlerine devam ediyor" denildi.


BM’nin Yerleşik ve İnsani Yardım Koordinatörü Steven Were dün yaptığı açıklamada, "Etiyopyalı yetkililerin saldırıdan sorumlu olanları yakalayacağından eminim" dedi. Etiyopyalı yetkililer ise olay hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) verilerine göre Nguenyyiel kampı Güney Sudan’dan 74 binden fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteciler, Devlet Başkanı Salva Kiir ve eski yardımcısı Riek Machar’ın Sudan’dan bağımsızlık kazandıktan iki yıl sonra iç savaşa girdikleri 2013’ten bu yana Güney Sudan’dan kaçan 2.3 milyonun bir kısmını oluşturuyor. Ülkedeki çatışmalar nedeniyle 400 bin kişi hayatını kaybederken, Güney Sudan’ın sınırları içerisinde bulunan 1,8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:11
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