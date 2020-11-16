Etiyopya’da otobüse saldırı: 34 ölü

Bağımsız Etiyopya İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzey batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde yolcu otobüsünün hedef alındığı silahlı saldırıda 34 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Eyalete bağlı Wonbera’dan Chagni’ye giden yolcu otobüsüne düzenlenen “korkunç” saldırıda birçok kişinin de yaralı olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.



Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine yönelik Başbakan Abiy Ahmed’in emriyle 4 Kasım’da askeri harekat başlatılmış ve yüzler kişi öldürülmüştü. Ulusal basındaki haberlere göre TPLF, orduya destek verdiği gerekçesiyle Etiyopya’nın çeşitli eyaletlerinin yanı sıra Eritre’nin başkenti Asmara’ya da roketli saldırılar düzenledi.