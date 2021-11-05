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Dünya Etiyopya'da muhalif ve isyancılar yeni koalisyon kuruyor
Dünya

Etiyopya'da muhalif ve isyancılar yeni koalisyon kuruyor

Etiyopya'da hükümete karşı savaşan isyancı gruplar ve muhalifler yeni ortak cephe kurma kararı alarak ayrı bir hükümet kurma girişiminde bulunacaklar.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 08:29:00 -
Etiyopya'da muhalif ve isyancılar yeni koalisyon kuruyor

Bloomberg'e konuşan Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) Sözcüsü Odaa Tarbii, ülkenin farklı bölgelerindeki en az 9 farklı oluşumun "Etiyopya Federal Güçleri Birleşik Cephesi" adı altında yeni bir oluşuma gideceğini söyledi.

Tarbii, örgütün kuruluşuna ilişkin imzanın ilerleyen günlerde ABD'nin başkenti Washington'da atılacağını belirtti.

Afar Devrimci Demokratik Birlik Cephesi ve Gambella Halkların Kurtuluş Ordusu gibi örgütlerin de yer alacağı grubun Abiy Ahmed hükümetini devirerek geçiş hükümetini kurması amaçlanıyor.

Kasım 2020'den bu yana Etiyopya ordusuyla savaşan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), son olarak Oromo Kurtuluş Ordusu'yla ittifaka gitmiş ve güneye, başkent Addis Ababa'ya ilerleyişini hızlandırmıştı.

Dünyadan ateşkes çağrısı

Etiyopya hükümeti, TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da olağanüstü hal ilan etti ve TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturdu.

Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

ABD, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve bazı Afrika ülkeleri, çatışmaların bir an önce durması ve müzakerelerin başlaması çağrısı yaptı.

Etiyopya ordusu, geçen yıl sonu operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.

Ülkenin kuzeyinde son 1 yıldır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişiyi de acil yardıma muhtaç hale getirdi.

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