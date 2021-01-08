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Ekonomi Etiyopya rüzgar enerjisiyle elektrik üretecek
Ekonomi

Etiyopya rüzgar enerjisiyle elektrik üretecek

Afrika ülkesi Etiyopya'nın, rüzgar enerjisiyle elektrik üretmek için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:04:00 -
Etiyopya rüzgar enerjisiyle elektrik üretecek

Etiyopya Elektrik İdaresi, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalar kapsamında bir firma ile anlaşma sağlandığını belirtti.

Siemens Gamesa firması ile yapılan anlaşmaya göre proje tamamlandığında 400 bin eve elektrik verilebilecek.

Başkent Addis Ababa'nın yaklaşık 150 kilometre güneyinde inşa edilecek rüzgar enerji sistemiyle 100 megavatlık enerji üretilmesi hedefleniyor.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, 2030 hedefleri kapsamında enerjisinin tamamını yenilenebilir enerji ile elde etmeyi hedefliyor.

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