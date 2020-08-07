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Aktüel

Etiyopya: Mısır’ın Somaliland’de üs kurma çabasını yakında takip ediyoruz

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:03:53 -
Etiyopya: Mısır’ın Somaliland’de üs kurma çabasını yakında takip ediyoruz

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya, Hedasi Barajı yüzünden anlaşmazlık yaşadığı Mısır’ın Somaliland’de üs kurma çabasını yakında takip ettiklerini ve ülke çıkarlarına zarar verecek bir girişimin kırmızı çizgileri olacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Dina Müfti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mısır’ın bölgedeki herhangi bir yönetimle ilişki kurma hakkı olduğunu ancak bunun Etiyopya’nın istikrarını zedeleyecek bir durum oluşturmaması gerektiğini söyledi.

Gelişmeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Müfti, ülke istikrarına zarar verebilecek adımların kırmızı çizgilerini olduğunu dile getirdi.

Medya organlarında, geçen ay sonunda Mısırlı bir delegenin Somaliland Bölgesi Başkanı Musa Bihi Abdi’yle bir araya gelerek askeri üs kurma önerisinde bulunduğu ifade edilmişti.

Somali’den tek başına bağımsızlığını ilan eden Somaliland, stratejik konumu sebebiyle birçok ülkenin üs kurmak istediği yerlerden biri.

Uzmanlar, Nil Havzası’nda yaşanan Hedasi Barajı krizinde karşı karşıya gelen Etiyopya ve Mısır’ın sorunun çözülememesi durumunda çatışma ihtimali olduğunu belirtiyor.

Mısır’ın daha önce de Etiyopya’nın komşusu Güney Sudan’da üs kuracağı ortaya atılmış ancak iddialar Güney Sudan tarafından yalanlanmıştı.

Etiyopya, Sudan ve Mısır arasında yürütülen baraj müzakereleri, uzlaşı olmaması nedeniyle bu hafta yeniden ertelenmişti.

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