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Aktüel Etiyopya mahkemesi, 29 yıldır İtalya Büyükelçiliğinde yaşayan eski rejim liderlerinin tutuklama kararlarını kaldırdı
Aktüel

Etiyopya mahkemesi, 29 yıldır İtalya Büyükelçiliğinde yaşayan eski rejim liderlerinin tutuklama kararlarını kaldırdı

Derg rejiminin devrildiği 1991'de İtalya'nın Addis Ababa Büyükelçiliğine sığınan eski Dışişleri Bakanı Berhanu Bayeh ve eski Genelkurmay Başkanı Addis Tedla serbest kalacak

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:49:49 -
Etiyopya mahkemesi, 29 yıldır İtalya Büyükelçiliğinde yaşayan eski rejim liderlerinin tutuklama kararlarını kaldırdı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya mahkemesi, komünist Derg rejiminin devrildiği sırada ülkedeki İtalya Büyükelçiliğine sığınan ve 29 yıldır burada yaşayan eski dışişleri bakanı ve genelkurmay başkanının tutuklama kararlarını kaldırdı.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, Etiyopya Federal Mahkemesi, kitlesel ölümlerde rol aldıkları gerekçesiyle hüküm giyen 82 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Berhanu Bayeh ve 74 yaşında eski Genelkurmay Başkanı Addis Tedla'nın tutuklama kararlarının kaldırılmasına hükmetti.

Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde, geçen hafta, iki ismin ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilmesine karar vererek, bu kişilere serbestlik yolunu açmıştı.

Derg rejiminin lideri Mengistu Haile Mariam döneminde muhaliflerin ölümünde rol aldıkları gerekçesiyle 2006'da ölüm cezasına çarptırılan iki isim, İtalya ve Etiyopya arasında diplomatik krize de yol açmıştı.

29 yıldır başkent Addis Ababa'daki İtalyan Büyüeklçiliğinde yaşayan iki isim, Etiyopya'nın taleplerine rağmen İtalya tarafından iade edilmedi.

Derg rejimini yıkmak için kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesinin (EPRDF), 1991'de başkent Addis Ababa'ya girmesi sonrası üst düzey 4 isim İtalya'nın Addis Ababa Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Elçiliğe sığınan diğer isimlerden eski Başbakan Hailu Yimenu elçiliğe sığındıktan kısa süre sonra intihar etmiş, bir hafta görevde kalan eski Devlet Başkanı Gebre Kidan da 2004'te ölmüştü.

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