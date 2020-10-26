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Aktüel Etiyopya Kilisesi, Trump'ın, Mısır'ın Hedasi Barajı'nı bombalayacağına ilişkin sözlerini "savaş ilanı" olarak niteledi
Aktüel

Etiyopya Kilisesi, Trump'ın, Mısır'ın Hedasi Barajı'nı bombalayacağına ilişkin sözlerini "savaş ilanı" olarak niteledi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:07:31 -
Etiyopya Kilisesi, Trump'ın, Mısır'ın Hedasi Barajı'nı bombalayacağına ilişkin sözlerini "savaş ilanı" olarak niteledi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Ortodoks Kilisesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır'ın Hedasi Barajı'nı bombalayacağına ilişkin sözlerinin "savaş ilanı" olduğunu belirtti.

Ortodoks Kilisesi Meclisi'nden yapılan açıklamada, Trump'ın sözlerinin Etiyopya'ya savaş ilan etmekle aynı anlama geldiği ifade edilerek, "Sorumsuzca savaş tamtamları çalan Başkan Trump ve diğerleri bu konuya müdahaleden sakınmalıdır." ifadesine yer verildi.

Barajın, yoksulluk çeken milyonlarca Etiyopyalıya umut getiren bir proje olduğuna değinilen açıklamada, barıştan yoksun dünyada küresel barışı elde edebilmek için herkesin çabasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan, Addis Ababa Üniversitesinden yapılan açıklamada, Trump'ın sözlerinin küresel bir krize yol açabileceğine işaret edilerek, Washington yönetiminin meseleye ilişkin pozisyonunu yeniden düşünmesi gerektiği vurgulandı.

- Trump'tan Mısır'a yeşil ışık

Trump, geçen hafta Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını ve bu yüzden ABD'nin Etiyopya'ya olan yardımları kestiğini söyleyerek, "Açık seçik söylüyorum. Onlar (Mısır), barajı bombalayacak ve bir şeyler yapmak zorundalar." demişti.

Trump'ın skandal sözleri sonrası Etiyopya, ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Mike Raynor'ı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

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