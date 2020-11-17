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Dünya Etiyopya karıştı! Ordu güçleri ile yerel hükümet birlikleri arasında şiddetli çatışma
Dünya

Etiyopya karıştı! Ordu güçleri ile yerel hükümet birlikleri arasında şiddetli çatışma

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, ulusal ordu güçleriyle yerel birlikler arasında çatışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:44:00 -
Etiyopya karıştı! Ordu güçleri ile yerel hükümet birlikleri arasında şiddetli çatışma

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, ulusal ordu güçleriyle yerel birlikler arasında çatışmalar devam ediyor.

Etiyopya ordusu, Başbakan Abiy Ahmed'in Tigray güçlerinin teslim olması için verdiği 3 günlük sürenin dolmasının ardından, Tigray bölgesinin başkenti Mekelle yakınlarında hava saldırıları düzenledi.

Ahmed, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kararlı bir şekilde bölgede saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.

Tigray'daki yerel hükümet dün Eritre'yi ve Afrikalı olmayan diğer güçleri, Etiyopya ile birlikte bölgede sivil alanlara yönelik hava saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Bölgede çatışmalar, Abiy Ahmed'in Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) Etiyopya'ya ait bir askeri üsse saldırı düzenlemekle suçlamasının ardından 4 Kasım'da başlamıştı.

Bölgede çatışmalar sivil kayıplarıyla sürerken, başta Sudan olmak üzere Afrikalı liderler çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerini hızlandırıyor.

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