Etiyopya ile Sudan arasında kriz! Savaş uçakları havalandı

Etiyopya jetlerinin Sudan ile sınır anlaşmazlığı olan Faşka bölgesinde alçaktan uçuş yapması iki ülke arasındaki gerginliği artırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sudanlı bir askeri yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya ordusunun sınır hattında sortiler yapmasının daha önce benzeri görülmemiş bir adım olduğunu belirterek, yaşanan olayı "Sudan'ı savaşa çekme girişimi" olarak nitelendirdi.

Etiyopya ordusunun Sudan’da sivillerin yaşamını yitirmesine neden olan provokatif operasyonlar yürüttüğünü dile getiren yetkili, "Ordu, topraklarını korumak için tamamen hazır. Etiyopya ordusu ve milislerin Sudan hakimiyetindeki topraklara geri dönüşüne izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Yetkili, Sudanlı liderlerin iki ülke sınırları çizilene kadar itidal, sükunet ve diyaloğun gerekliliğine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırmıştı.

Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sudan'ın iki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya uymadığını ve Etiyopya topraklarını işgal ettiğini söylemişti.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık’ta, Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki gasbedilen tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da yapılan suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.

"Savaşmak istemiyoruz"

Sudan Ulusal Sınır Komisyonu Başkanı Muaz Tango, Etiyopya'nın, "Sudan ordusunun sınırlarımızı işgali sürüyor" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ordunun sınırlarını gayet iyi bildiğini, sınır anlaşmazlıklarını barışçıl yollardan çözebileceklerini söyledi.

Tango, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya topraklarında Sudan kuvvetleri bulunmuyor. Bilakis Sudan ordusu kendi topraklarında ve ülke sınırlarını gayet iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.

Birliklerinin uluslararası sınırları ihlal etmediğini vurgulayan Tango, "Sudan Etiyopya topraklarına saldırmadı. Etiyopya ile sınır sorunlarını savaşarak çözmek istemiyoruz. Kabahatlerinin üstünü örtmek için suçu Sudan'a atmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Sudanlı yetkililerden itidal, sükunet ve diyalog çağrısı gelmişti

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Müfti, bugün, basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşmalara rağmen Sudan'ın sınır ihlali yaptığını öne sürerek, sınır sorununun barışçıl ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Etiyopya jetlerinin, bugün, Sudan ile sınır anlaşmazlığı olan Faşka bölgesinde alçaktan uçuş yapması üzerine Sudanlı yetkililerden itidal, sükunet ve diyalog çağrısı gelmişti.

Sudan ordusu, 30 Mart 2020'de Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırmıştı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, 31 Aralık’ta, Sudan ordusunun, Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki gasbedilen tüm topraklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Sudan hükümeti, Etiyopya ordusunu bölge halkı ve çiftçilere saldıran Etiyopyalı milis güçlerine destek vermekle suçluyor.