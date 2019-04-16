Etiyopya Başkonsolosu Gebremichael Bandırma’da

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wondimu Gezahegn Gebremichael, Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkonsolos Wondimu Gezahegn Gebremichael, Başkâtip Selam Nigussie Kestela, Başkonsolosun Asistanı Nayad Çor’dan oluşan Etiyopya heyetine, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Gökhan Orhan, Erdek Ticaret Odası Genel Sekreteri Dilek Güneş, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Bandırma Belediye Meclis Üyesi Adem Yılmaz, AB Uzmanı ve Proje Koordinatörü Hakkı Zakir İpek ve İş Adamı Tarık Karpuz program süresince eşlik ettiler.

Erdek Ticaret Odasında sektör temsilcileri ile Etiyopya heyetinin toplantısı ile başlayan ziyarette, karşılıklı tanıtımlar, bilgilendirmeler gerçekleştirildi ve turizm, sağlık, tarım ve madencilik sektörünün bölgedeki temsilcileri Etiyopya’daki yatırım fırsatları ve ticari avantajlar hakkında bilgilendirildiler. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’i de ziyaret eden heyet, üniversite ile gerçekleştirilebilecek olası iş birliği fırsatları üzerinde görüşmelerde bulunarak Etiyopya’dan Bandırma’ya öğrenci gelmesi hususunda ortak çalışma gerçekleştirilmesini gündeme getirdi.

Başkonsolos Wondimu Gezahegn Gebremichael İstanbul’a dönüşünden önce Bandırma’da Kaymakam Günhan Yazar ve daha sonra Belediye Başkanı Tolga Tosun’u ziyaret etti. Kaymakamlık ziyaretinde ülkesi hakkında çeşitli bilgiler paylaşan başkonsolos, iki ülke arasındaki süre gelen münasebetlerden memnuniyetini dile getirdi.