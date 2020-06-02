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Aktüel

Etiyopya: 130 milyon maskeye ihtiyaç var

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:22:05 -
Etiyopya: 130 milyon maskeye ihtiyaç var

İSTANBUL (AA) - Etiyopya, ülkedeki sağlık tesislerinde kullanılmak üzere yaklaşık 130 milyon maskeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Lia Tadesse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başında ülkede 4 milyon maske olduğunu ve şu ana kadar sağlık kurumlarına sadece 7 milyon maske ulaştırabildiklerini söyledi.

Gelecek 4 ay içerisinde 130 milyon maskeye ihtiyaç duyulacağını ifade eden Tadesse, ayrıca, ülkede 221 solunum cihazının bulunduğunu belirtti.

Bakan Tadesse, gerekli standartlarda yerel maske üretimi çabalarının sürdüğünü ve test kapasitesini artırmaya çalıştıklarını aktardı.

100 milyondan fazla insanın yaşadığı Doğu Afrika ülkesinde şimdiye kadar 1257 Kovid-19 vakası görüldü, 12 kişi de virüsten dolayı hayatını kaybetti.

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