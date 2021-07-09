Etin 'harman olduğu' mekan

İkitelli Masko Kavşağı, İmsan Sanayi Sitesi E Blok'ta hizmet vermeye devam eden "Ali Kestaneci Et Lokantası" sadece bulunduğu bölgenin değil tüm İstanbul'un ağzını tatlandırmaya devam ediyor.

2002 yılından itibaren bu lokasyonda hizmet veren "Ali Kestaneci Et Lokantası" eti harmanlayarak Türk toplumunun damak zevkine hitap etmekte.

Et yönünden zengin bir içerik

41 yıllık bir firma olduklarını ve et konusunda gerek içerek gerekse sunum olarak sektöre farklı bir yön getirdiklerini hatırlatan Ali Kestaneci Et Lokantası Genel Müdürü Talha Coşkun, et menüsü en zengin lokanta olduklarının altını çizerek iddialı oldukları bu kulvarda en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini hatırlattı.

"Etlerin temini ve geldiği yer çok önemli"

"Bizim için et seçimi çok önemli. Biz hayvanı bir bütün olarak alıyor ve işliyoruz. Çalıştığımız kasap da onu en iyi şekilde değerlendiriyor, gerek tat gerekse sunum açısından en iyi tat ve kıvamı yakalayabilecek türde bir uygulama söz konusu. Eti en iyi şekilde değerlendirmek çok önemli" diyen Coşkun, etleri 20 yıldır Çanakkale Biga Et'ten aldıklarını ve hayvanın beslendiği ortamın ve otun önemli olduğunun altını çizdi.

Gerek tat gerekse ürün içeriği yönünden "et lokantası" olarak farklı bir çizgide yer aldıklarına atıf yapan Coşkun,aile lokantası olarak tüm ziyeretçilere en iyi karşılığı vermek için önemli bir gayret gösterdiklerini kaydetti

Tüm ailenin damak tadına hitap ediyor

Ali Kestaneci Et Lokantası, zengin bir et menüsüne sahip. Kemikli dana pirzola sunumunun bulunduğu 5-6 lokantadan birisi. İkitelli'deki tek şube; kuzu şiş, karışık tabaklarla bölgede hem antrikot hem kuzu pirzolanın aynı anda konduğu tabak çıkarıyor.