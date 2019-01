Etin fiyatı düşüyor üretici beklemede

Buğra Kardan

2018’de 1 milyon 400 bin tonu aşkın canlı hayvan ithal edildi. İthalat, 2019’a stokla girilmesine imkân tanırken, karkas etin kilogram fiyatını 26-27 liraya indirdi. Tüketicileri mutlu eden bu adıma yerli besiciler tepkili. Besiciler, ithalatın et fiyatlarını bir süre düşüreceğini iddia ederek, “Kalıcı indirimler için üretimi teşvik edecek kararlar alınmalı” görüşünde birleşiyor.

İthalat çare değil

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gıda Sektör Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Şekerli, canlı hayvan ithalatının yerli üreticiye büyük darbe vurduğunu belirtti. Et fiyatlarının düşüşünde hayvan ithalatının önemli rol oynadığını savunan Şekerli, “Bu yanlış uygulamanın yalancı bahar ya da geçici bir çözüm olduğu; kısa süreli bir sevinç oluşturacağı bilinmelidir” dedi.

Besicilerin teşviklerden yararlanmasının önünün açılmasını; desteklerin daha adil bir şekilde dağıtılmasını talep eden Şekerli, şunları söyledi: “Hayvan sayısı tam olarak belirlendiği; yakıt, gübre, tohum, yem gibi girdi maliyetlerini minimize edecek yardımlar yapıldığı; kontrolsüz ithalat kademe kademe terk edildiği takdirde et fiyatları kalıcı olarak gerileyecektir. Böylece üreticiler rahatlayacak, gelirlerini arttıracak; tüketiciler de ete kolayca erişebilecektir.”

Maliyetler aşağı çekilmeli

Tarım dünyasının sesi olan gazeteci-yazar Ali Ekber Yıldırım da artan hayvan ithalatının yerli besiciyi olumsuz etkilediğine işaret etti. 2019’da yerli üretimin canlandırılması; zorunlu olmadıkça hayvan ithal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı’na “Besicilerin teşviklerden yararlanmalarına, üretim giderlerini aşağı çekmelerine imkân tanınmalı” çağrısı yaptı.

Ani kur artışlarının ardından yem fiyatlarının fırladığına dikkat çeken Yıldırım, “Üreticilerin bu girdiyi uygun fiyata ve kolay bir şekilde elde edebilmeleri için teşvikler yeniden ele alınmalı” diye konuştu.

Yem tarafında ithalatın azaltılması; yerli üretime önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Yıldırım, “Ancak böyle bir bir adımla istikralı et fiyatları yakalanabilir” ifadelerini kullandı.

Üretim arttı

Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, 2018’in ilk 9 ayında 859 bin ton kırmızı et üretildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bu miktar 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 3,36 oranında bir artışa karşılık geliyor. Buradan hareketle 2018 sonunda kırmızı et üretiminin yaklaşık yüzde 3,5 artıp 1 milyon 165 bin ton olmasını öngörüyoruz. Ülkemiz kırmızı et üretiminde yeterli hayvan kaynağına sahip olmadığı için son iki yılda zorunlu olarak yüksek miktarlarda yapılan ithalat bir bakıma meyvesini göstermeye başladı. 2018 sonu itibariyle kırmızı et arzında bir sıkıntı yok. Kişi başı kırmızı et tüketiminde 14,7 kilogram seviyesine geldik. Dünya kırmızı et üretiminde yüzde 1,5 pay ile 11. sıradayız.”