Etimesgut’ta ‘Hafızlık İcazet Merasimi’

YENİ AKİT ANKARA

Hazreti Ali Camii’nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle konuştu: “Bu Kitap hakkında şek ve şüphe olmayan ve muttakilere rehber olan bir kitaptır.” ayet-i kerimesini hatırlatarak, “Rabbimiz Kur’an’da muttakileri tarif ederken de ‘Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar ve kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan infak ederler.’ Demek ki Kur’an-ı Kerim, muttakilere rehber. O yüzden biz istiyoruz ki Kur’an-ı Kerim'i bilmeyenler bilsin, tanımayanlar tanısın, okuyamayanlar öğrensin, okusun, okuyanlar hissetsin ama netice itibariyle amaç bütün insanlığın Kur’an’a göre bir hayat tarzı belirlemesidir.” Başkan Erbaş, hafızların bugünden sonra ulum-i İslamiyye’de derinleşeceklerini kaydederek, “Kur’an-ı Kerim’in önce manasını anlamak için iyi bir Arapça eğitimi alacaklar. Daha şimdi işin başındalar. Bizim ilim geleneğimizde öncelikli olarak ilim adamlarımız hafızlıklarını yaparlar. Ondan sonra diğer ilimlere başlarlar. Hafızlık işin başı. Ben istiyorum ki kürsülerimizde, mihraplarımızda, minberlerimizde hafızlarımız ağırlıkta olsun.” dedi.

“200 bin belgeli hafızımız var”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 140 bin civarında hocanın olduğunu bu hocaların 40 bin kadarının hafız olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Türkiye’de 200 bin civarında belgeli hafızımız var. İnşallah onların içinden gelecekte Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapacak, imam, müezzin, vaiz, müftü, murakıp, müfettiş, Kur’an kursu öğreticisi, Kur’an kursu hocası alanımız çok geniş o yüzden hafızlara çok ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Okullarımızda hafızlık projemiz başarıya ulaştı”

Başkan Erbaş, bugün imam hatip liselerinde ve ortaokullarında hafızlık projesinin olduğunu anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte istiyoruz ki orada hafızlık yapma arzusunda olan gençlerimiz, çocuklarımız hem imam hatip tahsilini alsınlar hem de hafız olsunlar. Bu projemiz başarıya ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte hafızlarımız da yetişmeye başladı. Onlar ilahiyat fakültelerini tercih ederlerse biz bundan çok mutlu oluyoruz ve destekliyoruz. İstiyoruz ki ilahiyat fakültelerinde hafız profesörlerimiz olsun.” Kur’an-ı Kerim’in bütün insanlığa gönderildiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, “Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) sadece gönderildiği topluma değil İslam’ı bütün insanlara ulaştırmak için Kur’an-ı Kerim’le bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için mücadele verdi. Şimdi bu vazife bizim üzerimizde, hocalar olarak, hafızlar ve öğretmenler olarak hepimizin üzerinde.” değerlendirmesinde bulundu.

“Hafız yetiştirmek de hafız olmak kadar önemli”

Başkan Erbaş, hafız olmak ne kadar önemliyse hafız yetiştirmenin de o kadar önemli olduğunu belirterek, “O yüzden ben hafızlarımızı tebrik ediyorum. Hocalarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Bütün bu birliktelikle bu meyvelere ulaştık. Yoksa bu meyveler kendiliğinden olmadı. Hafızlık yapmak da yaptırmak da çetin bir iştir. Bu çetin işi gençlerimiz başardılar elhamdülillah. Rabbim hayırlı eylesin, uğurlu eylesin.” şeklinde konuştu.