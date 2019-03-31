Etimesgut yerel seçim sonuçları 2019 | Ankara Etimesgut belediye seçim sonuçları oy oranları

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Etimesgut belediye başkan adayları 2019

MHP Etimesgut belediye başkan adayı Enver Demirel (Cumhur İttifakı)

CHP Etimesgut belediye başkan adayı Celal Çelik (Millet İttifakı)

SP Etimesgut belediye başkan adayı Mesut Eti

Vatan Partisi Etimesgut belediye başkan adayı Gülser Bektaş

BBP Etimesgut belediye başkan adayı Orhan Bozkurt

MHP Etimesgut belediye meclis üyesi adayları

Kontenjan

1- Soner Cengiz

2- Egemen Otan

3- Mesut Şahingöz

4- Ali Bahadır

5- Gürbüz Eşme

Enver Demirel kimdir?

Başkan adayı, 1961 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitiminin ardından bir süre Serbest Muhasebecilik yaptı. Siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı ve 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevini yerine getirdi. Enver Demirel, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. 2004 Mahalli İdareler Seçiminde tekrar aday oldu ancak seçilemedi. 2004 yılından itibaren MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı kapsamında, mahalli idarelerle ilgili çalışmalar yaparak, 2006 Temmuz da ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde de tekrar belediye başkanı seçilmeye hak kazandı. Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.