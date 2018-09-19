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Fiyat etiketleri ile ilgili 2 önemli düzenleme geldi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:52
Etikete zam bilgisi

Hükümet, vatandaşın ekonomik çıkarlarını korumak, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmelerini sağlamak, son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla fiyat etiketlerine ilişkin önemli bir düzenleme yaptı. 2 hafta sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre; Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilecek şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu olacak. Böylece tüketici yerli malı ürünleri rahatlıkla ayırt edecek. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Böylece vatandaş etiketteki fiyatın ne zaman değiştiğini görebilecek. Stokçuluk yapan, usulsüz fiyat artışına giden görülebilecek..

OLUMLU KARŞILANDI
Düzenleme, tüketici örgütlerince olumlu karşılandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketiciler, mutlaka yerliyi seçsin hatta cüzi fiyat farkı da olsa yerli ürünü alsın" dedi. Ağaoğlu, "Biz geçen yıl üretilmiş domates salçasının teneke kutusunun altını çevirdiğimizde 2017'de üretildiğini görüyorduk ama raftaki fiyat etiketindeki fiyat değişikliğinin yapıldığı tarihi göremiyorduk. Bundan sonra göreceğiz" diye konuştu..

ÖNCE BİNDİRİM SONRA İNDİRİM
 Geçen sene bir markanın botunu beğenmiştim. Fiyatı 500 lira seviyesindeydi, pahalı diye almadım. Bu sene mağazanın vitrininde yüzde 50 indirim yazısını gördüm, heyecanla girdim. Bir baktım aynı bot var ve yüzde 50 indirimli. Etikete bir baktım. Bin liradan 500 lira seviyesine inmiş. Etiketi bin liraya çıkarıp, indirip yazıp 500 liraya indirmişler. Sonuç olarak geçen yılla aynı fiyat.
 30 Kasım 2017'de 30 liradan ucuza aldığım havlu, bugün aynı sitede 70 lira. 
 20 Ağustos'ta 30.50 lira olan 6 kilogramlık toz deterjan, 18 Eylül'de 38,95 lira..

ŞİKAYETLER ZİRVEDE
Kur fırsatçıları tarafından mağdur edildiğini düşünen tüketiciye devletin kapısı her daim açık. Tüketicilerin bu yıl ALO 175'e 500 bin civarında başvuru yaptığı öğrenildi. İlk 7 ayda toplam 400 bin civarında başvuru yapıldı. 10 Ağustos'tan bu yana 100 bin civarında başvuru oldu..

KAYNAK: TAKVİM

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:52
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