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Ekonomi Etiket oyununda mağdur olan vatandaş her zaman haklı!
Ekonomi

Etiket oyununda mağdur olan vatandaş her zaman haklı!

Vatandaşların market ve mağazaların etiketleri güncellemeden fiyat artırmasından dolayı her geçen gün mağduriyeti artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 19:33:00 -
Etiket oyununda mağdur olan vatandaş her zaman haklı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Vatandaşların market ve mağazaların etiketleri güncellemeden fiyat artırmasından dolayı her geçen gün mağduriyeti artmaya devam ediyor. Raftaki etiket fiyatıyla aldığı ürünün, kasaya geldiğinde fiyatının farklı olduğunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesi gereğince tüketici lehine olan fiyat uygulanıyor.

Tüketicinin gördüğü fiyattan ürün alması yasal hakkı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesi gereğince “Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda, Tüketici lehine olan fiyat uygulanır” denilmektedir. Örneğin, etiket fiyatı 30 TL, kasa fiyatı 60 TL olan bir üründe, tüketici den 30 TL tahsil edilecektir. Kısaca, iki fiyat arasında fark var ise, tüketici lehine olan düşük fiyat, tüketiciye uygulanacaktır.

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