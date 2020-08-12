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Aktüel

ETİ Şirketler Grubu ile Eskişehir Valiliği arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:45:06 -
ETİ Şirketler Grubu ile Eskişehir Valiliği arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu ETİ Şirketler Grubu ile Eskişehir Valiliği arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza törenine Vali Erol Ayyıldız, ETİ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile diğer ilgililer katıldı.

Eskişehir Valisi Ayyıldız, imza töreninde yaptığı konuşmada, yıllardır eğitime destek veren ETİ Şirketler Grubu'nun bunu bir kurum kültürü olarak geleceğe taşıdığını söyledi.

Eskişehir'e ve özellikle eğitime katkı sunanların, iyilikte, güzellikte, hayırda yarışanların baş tacı olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Ben de bugün bu protokol vesilesiyle Eskişehir Valisi olarak bu güzelliğin bir parçası olmaktan son derece memnunum. Tüm Eskişehirliler adına hayırsever ETİ'ye şükranlarımı sunuyorum. Her şey bir şehri sevmekle başlar. ETİ, Eskişehir'e olan sevgisiyle yıllardır bu şehre güzellikler katmıştır. Bu bakımdan bir marka olmaktan öte Eskişehir'in bir değeri haline gelmiştir. İyi ki varlar. Hayırlı olsun."

Firuzan Kanatlı ise eğitime desteğin babası merhum Firuz Kanatlı'nın bir vasiyeti olmasından ziyade bir dileği olduğunu, bu dileği yerine getirme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Protokole göre, ETİ Şirketler Grubu, kentte Milli Eğitim Bakanlığınca yıkım onayı verilen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ait binaların bulunduğu alana 24 derslikli okul, motorlu araçlar atölyesi, endüstriyel otomasyon atölyesi, inşaat teknolojileri atölyesi, spor salonu binası ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarının bulunduğu alana 24 derslikli okul binası ve mevcut mesleki alan atölyeleri, ayrıca iki okulun saha tanzimini yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığına bağış yoluyla devredecek.

İnşa edilecek Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yapılacak okula ETİ'nin kurucusu Firuz Kanatlı, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerine yapılacak okula ise Hacı Hanife Kanatlı'nın adının verileceği bildirildi.

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