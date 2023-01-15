Eti Maden arıcılığı teşvik ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli bir projeye imza attıklarını aktardı. Dönmez, “Yöredeki endemik ve aromatik bitkilerle bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bu süreçte maden sahalarının yakınında yer alan köylerdeki kadınlarımızın emekleri de desteklenerek aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlandı. Hedefimize de kısmen ulaştık. İnşallah bu kar topu büyüyerek devam edecek” dedi.

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer de projeyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı. Keleşer, “Gelinen aşamada satın aldığımız balları kurum içinde kullanıyoruz. Hatta yurt dışındaki müşterilerimize de hediye ediyoruz. Onlar da ilk başta maden sahasında balcılık yapıldığına inanamıyor. Sonrasında tadına bakınca ‘Bir daha gönderir misiniz’ diye talepte bulunuyorlar” ifadelerini kullandı. Keleşer, projeyle önceden arıcılık yapmayan çiftçilerin de arıcılık yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.