  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den müthiş başarı! Dev proje göz kamaştırıyor! Türkiye'nin büyük stratejisi rekorları kıracak

Solcu TİP’i algı! Yardım propagandasında sahtekarlık

İki arkadaş hurdadan bir günde 6.000 TL’lik altın elde ettiler. İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye'deki operasyon böyle engellenmiş! MİT MOSSAD ile resmen oynamış

Tarihi doğal gaz keşfi! Mısır açıklarında: Yeni bir doğal gaz rezervi bulundu! Doğu Akdeniz'de bir ilk olacak!

Sosyal medyada gündem oldu! Zafer Şahin'den Özgür Demirtaş'a kapak

Oda TV ve Soner Yalçın neler yapmış neler! İBB kaynaklarıyla gazeteci satın alma operasyonu

Türkiye için bir ilk olacak! Göreve başlıyor

Korumalar darbetti! Zam isteyen işçilere Kılıçdaroğlu tarifesi

HDP masada 7. ortak olmadığını kanıtlamak adına oyun içinde oyun kuruyor!
Ekonomi Eti Maden arıcılığı teşvik ediyor
Ekonomi

Eti Maden arıcılığı teşvik ediyor

Eti Maden’in ‘Bal gibi madencilik’ projesiyle maden sahalarına yakın bölgelerde yaşayanlar arıcılığa teşvik ediliyor. Proje kapsamında kovan dağıtımı yapılıyor. Kovanlarda üretilen ballar da yine Eti Maden tarafından satın alınıyor. Böylelikle yöre halkına da ekonomik destek sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:31:00 -
Eti Maden arıcılığı teşvik ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli bir projeye imza attıklarını aktardı. Dönmez, “Yöredeki endemik ve aromatik bitkilerle bal üretimi gerçekleştiriliyor. Bu süreçte maden sahalarının yakınında yer alan köylerdeki kadınlarımızın emekleri de desteklenerek aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlandı. Hedefimize de kısmen ulaştık. İnşallah bu kar topu büyüyerek devam edecek” dedi.

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer de projeyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı. Keleşer, “Gelinen aşamada satın aldığımız balları kurum içinde kullanıyoruz. Hatta yurt dışındaki müşterilerimize de hediye ediyoruz. Onlar da ilk başta maden sahasında balcılık yapıldığına inanamıyor. Sonrasında tadına bakınca ‘Bir daha gönderir misiniz’ diye talepte bulunuyorlar” ifadelerini kullandı. Keleşer, projeyle önceden arıcılık yapmayan çiftçilerin de arıcılık yapmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23