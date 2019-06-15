Eti Maden 84. yılını kutluyor
Türkiye’nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.15 Haziran 2019 Cumartesi 16:10
Türkiye’nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.
Kuruluşunun 84. yılı dolayısıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma’da pilav-ayranhayrı düzenledi.Haydar Çavuş Camii’nde okunan mevlid-i Şerif ardından halka pilav,ayran ve tatlı ikram edidi. Ayran-pilav hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti.
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