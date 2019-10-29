Oldukça pratik ve sadece 5 malzemeyle yapılabilecek enfes bir mini pasta tarifini sizler için derledik. Peki ama eti burçak tatlı tarifi nasıl yapılır? Burçak bisküvisi tatlısının malzemeleri nelerdir? Burçak bisküvili mini pasta...

Bu pratik tarif, çat kapı gelen misafirlerinizin yüzünü güldürmek ve tatlı krizlerinizi geçirmek için yapabilirsiniz. Oldukça pratik olan mini dilimli pastalar elde ederek görüntüsüyle de şahane bir şölen oluşturacaksınız.

Malzemeler

4 paket Eti Burçak bisküvi

1 paket çikolata sosu

1 paket pasta kreması

Süt

Hindistan cevizi

Öncelikle çikolata sosunu ocağa alın ve kaynatın.

Daha sonra kremayı çırpın, kremanın içine biraz krem şanti de katabilirsiniz.

Bir kase içerisine bir miktar süt koyun.

Birinci bisküviyi süte batırıp tabağa alın ve üzerine kremadan ilave edin. İkinci bisküviyi de aynı şekilde süte batırıp üzerine aynı miktarda krema koyun.

Üçüncü bisküviyi de süte bandırıp kremalı bisküvinin üzerine yerleştirin.

En son hindistan cevizini bulayın ve üzerine çikolata sosunu sürün.

Şimdiden afiyet olsun...