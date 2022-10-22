Eti Bakır’ın yeni Ar-Ge laboratuvarı faaliyette

Cengiz Holding, teknoloji ve Ar-Ge konusundaki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Holdinge bağlı Eti Bakır, Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’nde Ar-Ge laboratuvarı açtı. Laboratuvar, Türkiye’nin katma değerli maden teknolojileri alanındaki sembol merkezlerinden biri olacak.

Katma değer yükseltiliyor

Hâlihazırda üretilmekte olan kobalt ve çinkonun saflaştırılarak katma değerinin arttırılacağı mekânda nikel, magnezyum, lityum ile nadir toprak elementlerinin üretilip saflaştırılması sağlanacak. Pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan dünyanın tek merkezi olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’yle çalışacak Ar-Ge laboratuvarı sayesinde farklı nadir elementler ile yeni katma değerli ürünler üretebilecek yetkinliğe kavuşacak.

Rekabet avantajı sağlayacak

Eti Bakır AŞ Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, teknoloji ile Ar-Ge yatırımlarının kendileri için önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Madencilik ve katma değerli sanayi üretimi alanında ülkemizi dünyada çok daha üst seviyelerde temsil edebilmemizin yolu kapsamlı bir inovasyon kültürü oluşturmaktan geçiyor. Mardin’deki Mazıdağı tesisimizde hizmete açtığımız bu Ar-Ge laboratuvarı da aslında bu kültürün şirketimizdeki çok önemli bir parçası olacak. Yeni laboratuvarımız, bugünün teknolojilerinde bizlere ve ülkemize önemli bir rekabet avantajı sağlarken geleceğin teknolojileri ile tedarik zinciri konusunda da Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasını sağlayacak. Burada geliştirdiğimiz teknolojiler ve katma değerli ürünlerle Mardin’i stratejik metaller, nadir elementler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Yeni yatırımlar yapılabilir

Laboratuvar bünyesinde yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda yeni yatırımların da devreye girebileceğinin altını çizen Kayışoğlu, “Tüm bu yatırımlar, bölgemizin ve ülkemizin iktisadi kalkınmasına da çok önemli katkılar sunuyor. Diğer yandan burada yaptığımız iyileştirmeler, sürdürülebilirlik hedeflerimize de önemli destek sağlıyor. Bu merkez sayesinde üretim süreçlerimizdeki kimyasal ürün, buhar, elektrik ve su tüketimimizi önemli ölçüde azaltırken, metal geri kazanım verimlerini arttırıyoruz” ifadelerini kullandı. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’nde Ar-Ge laboratuvarındaki çalışmalar sonucunda hem piritten hem de geri dönüştürülecek batarya tozlarından farklı nadir elementler ile metallerin geri kazanımı sağlanabilecek. Merkezdeki Ar-Ge çalışmaları kapsamında kobaltın yanı sıra nikel, magnezyum, mangan ve lityum da Eti Bakır’ın Küre tesislerinden gelen pirit konsantresinden ayrıştırılacak.

Kritik ham madde tedariki

Faaliyete başlayan yeni Ar-Ge laboratuvarında metallerin saflık seviyeleri arttırılacak, kobalt ve çinko ürünleri çeşitlendirilerek yüksek katma değerli yeni ürünler elde edilecek. Böylelikle başta cep telefonları, bilgisayarlar, elektrikli araçlar, e-mobilite, enerji depolama sistemleri, seramik, lastik gibi birçok alana en kritik ve kaliteli ham madde tedariki sağlanmış olacak.