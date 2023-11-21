Eti Bakır'ın üretim anlayışı tescillendi!

Türkiye'de katma değerli sanayinin simge şirketlerinden olan Eti Bakır'ın sürdürülebilir madencilikte dünya standartlarını aşan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini almaya hak kazandı. Yeni nesil madencilikte sayılı tesisler arasında yer alan tesis böylece; yüksek iş güvenliği ve kaliteli hizmet anlayışıyla, Avrupa’daki öncü konumunu belgeledi. Cengiz Holding’in grup şirketi Eti Bakır tarafından bölgeye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan tesis, tüm denetimlerden geçerek, uluslararası düzeyde üretim kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, madenciliğin teknolojik gelişmelerle birlikte yakın gelecekte dünyanın en kritik sektörlerinden biri olacağının altını çizerek, “Bu ilerlemenin sürdürülebilir madencilik hedefleriyle daha da anlam kazanacağına inanıyorum. Sürdürülebilirlik vizyonumuzda insana ve çevreye yapılan yatırımları önceliklendiriyoruz. Üretimi en ileri teknoloji altyapısıyla gerçekleştirirken, Mazıdağı'nda yarattığımız istihdamla bölgeye ve halka değer katmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Herhangi bir zorlayıcı unsur olmamasına rağmen, süreçleri sürekli iyileştirmeye çalıştıklarını dile getiren Kayışoğlu, şöyle devam etti: “Çevrenin korunmasına, kaynakların etkin ve verimli kullanımına, çalışanların güvenli koşullarda çalışmasına odaklanan entegre yönetim sistemlerini tüm çalışanların katılımıyla, yaklaşık 3 yıllık yoğun bir çalışma ile tamamladık. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik süreçlerin sürekli olarak iyileşmesi, bu konulardaki performanslara da olumlu yansıyor. Entegre yönetim sistemlerine yakın gelecekte enerji yönetimi ve bilgi güvenliği gibi diğer yönetim sistemlerini de eklemeyi planlıyoruz.”