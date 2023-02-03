Ethem Sancak'tan flaş Tayyip Erdoğan çıkışı

Kurtuluş Tayiz, AK Parti'den istifa eden ve Doğu Perinçek'in başında olduğu Vatan Partisi'ne geçen işadamı Ethem Sancak'ın cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini köşesine taşıdı. Sancak'ın "Cumhurbaşkanlığı'nı Tayyip Bey alır" dediğini ifade eden Tayiz, eski AK Partili ismin "Biz Erdoğan'ı milli görüyoruz. Meclis'e girersek Tayyip Bey'in en başta gelen savunucusu oluruz" diye de eklediğini belirtti.

İşte Tayiz'in Akşam gazetesindeki o yazısı:

"AK Parti'den istifa eden işadamı Ethem Sancak, Doğu Perinçek'in başında olduğu Vatan Partisi'ne geçti. Ethem Bey, bizim medya grubunun da eski sahibiydi.

Ethem Bey, bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı düzenledi. Vatan Partisi'nde sorumlu düzeyde genç arkadaşların da yer aldığı sohbette her zamanki gibi "derin analiz"ler yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, partisinin faaliyetlerinden, seçime hazırlık çalışmalarından ayrıntılı bir şekilde bahsetti.

Doğu Bey'in o iddialı ve enerjik havası Ethem Bey'de de var. Vatan Partisi'nin seçimlere iddialı hazırlandığını söyledi. Antalya-Alanya hattında "Rus aday" çıkaracaklarını, Güneydoğu'dan Ahmet Türk'ün yeğenlerinin bile Vatan Partisi'ne geçtiğini, HDP tabanından genç kitlenin Vatan Partisi'ne kaydığını, kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok önemli şahsiyetin bu seçimlerde Vatan Partisi'nin vitrininde olacağını belirtti.

Doğu Perinçek ile yaptıkları Mardin ve Diyarbakır çalışmalarını anlatırken Sancak "HDP kapanırsa, Kürtler özgürleşir, oyları yüzde 3'e düşer" dedi.

14 Mayıs seçimleriyle ilgili merak edilen konuların başında cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. Sancak, tereddüt etmeden "Cumhurbaşkanlığı'nı Tayyip Bey alır" dedi. AK Parti'nin Meclis'te çoğunluğu elde etmesinin zor olduğunu düşündüğünü de belirten Ethem Sancak "Biz Erdoğan'ı milli görüyoruz. Meclis'e girersek Tayyip Bey'in en başta gelen savunucusu oluruz" diye ekledi.

Altılı masayla ilgili de iddialı bir değerlendirmede bulundu Ethem Bey. Şöyle ki, altılı masanın "çifte adayla" seçime gireceğini belirtti. Amerika'nın İmamoğlu'nda ısrar ettiğini söyleyen Sancak, Kılıçdaroğlu'nun ise Almanya'dan destek arayışına girdiğini ve sonuçta "çifte adayla" seçime katılacaklarının göründüğünü iddia etti."