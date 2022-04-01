Ethem Sancak neden ihraç ediyor? Ethem Sancak ne dedi?

NATO ile ilgili açıklama yaparken 'Biz ABD'nin desteğiyle iktidara geldik' diyen Ethem Sancak için harekete geçildi. Ethem Sancak'ın dikkat çeken açıklamaları sonrası AK Parti harekete geçti. Son dakika gelişmesine göre Ethem Sancak, AK Parti İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kesin ihraç sistemiyle sevk edilen Sancak'ın İstanbul il yönetiminden çıkarılması bekleniyor.

Ethem Sancak ne dedi?

İş adamı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansında "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerini söylemişti tepkilere neden olmuştu. Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" dedi.

Ethem Sancak kimdir?

Ehem Sancak 1958 yılında Siirt'te doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1976-1978 yılları arasında gazeteci olarak çalışmaya başladı. Daha sonraki dönemde ticaret hayatına atılarak Es Ecza, Esko Itriyat ile Hedef Ecza'yı kurdu. Ayrıca ES Mali Yatırım Danışmanlık adında bir şirket kurarak araç üreticisi BMC'yi satın aldı. Bunun yanında Sancaklar Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile her yıl binlerce öğrenciye burs imkanı sağladı. 2001 senesinde ‘Yılın İşletmecisi’, 2005 yılında da ‘Yılın Girişimcisi’ seçildi. 2007'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Milli Egemenlik Üstün Hizmet Onur Ödülü'ne layık görüldü. Öte yandan İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, TEGV Yönetim Kurulu Üyesi, ERG Yürütme Kurulu Üyesi, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Kurucu Üyesi, TESEV Mütevelliler Kurulu Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.