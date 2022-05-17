"Etekli" Yakup, salya sümük saldırdı! Hadi oradan edepsiz

28 Şubat döneminin en azılı başörtülü düşmanlarından biri olan Mehmet Yakup Yılmaz, şimdi de "fondaş medyanın amiral gemisi" t24'te tıynetinin gereğini yerine getirdi. "Etekli Yakup" olarak da bilinen Yılmaz, Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliğine tayin edilmesi üzerinden, yine başörtüsü düşmanlığına soyundu. İşte Yılmaz'ın "liyakat"i bahane edip yumurtladığı o herzeler:

"Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Afyonkarahisar Valiliğine tayin edilmesiyle birlikte Türkiye'nin bir önemli sorunu daha çözülmüş oldu. Şimdi işsizlik, pahalılık gibi sorunlara da sıra gelir belki.

(...) Yiğitbaşı, ilk "başörtülü – türbanlı vali" olarak tarihe geçti.

(...) Vali Hanım'ın müktesebatı, bu görev için pek uygun gibi gelmedi bana.

Belli ki "bizden" olması önemli bir rol oynamış çünkü eğitimi ve sonraki mesleki deneyiminin mahalli idare yöneticiliği ile herhangi bir ilgisi yok.

Üniversitede radyo televizyonculuk okumuş, master ve doktorasını iletişim üzerine yapmış ve Bilal Bey kardeşimizin vakfında yönetim kurulu üyeliği ile akademide idari görevlerde bulunmuş. Aile Bakanlığı'nda da Bakan Yardımcısı imiş. (...)"