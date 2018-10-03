THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Et yemeyerek kansızlığa davetiye çıkarmayın

Kuşkusuz dengeli bir şekilde sebze ve meyve ile beslenenler daha sağlıklı oluyorlar. Bu doğru.. Üstelik yüksek tansiyon, kanser, damar tıkanıklığı ve şeker hastalığı riskini de azaltıyorlar. Fakat yanlış boyutlarındaki bir vejeteryanlık ve diyet birçok hastalıklara yol açıyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:26
Et yemeyerek kansızlığa davetiye çıkarmayın


Beyaz veya kırmızı et yememe konusunda ısrarcı davrananlar yani vejeteryanlar, tutup sadece sebze yemeklerini tercih ediyorlar. Hemen her gün meyve ve sebzenin faydaları konusunda gazete veya dergilerde birçok haberler yazılıyor. Fakat asla akıldan çıkarmamak gerekiyor: sadece meyve ve sebzeyle beslenen vejeteryanlar, birçok hastalıkların oluşmasına davetiye hazırlıyorlar. Ancak dengeli bir beslenme birçok hastalık taşıma riskini en aza indirgeyebilir..

Proteinden vazgeçemezsiniz

Herkesin protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral ihtiva eden besinlere ihtiyacı vardır. Vejeteryan beslenmede ise en önemli açık protein eksikliğidir. Bu eksiği kapatabilmek için en azından kurubaklagillere yönelmeliler. Kurubaklagiller ve soya, adeta protein deposudur. Fakat bu dahi yeterli olmayabilir. Çünki anemi tehdidi eşikte.. Yanlış beslenen vejeteryanlar birtakım hastalıklara çok daha kolay yakalanıyor. Bunların en sık rastlananı anemi yani kansızlık.. Düzensiz beslenen bir vejeteryanda demir eksik olur ve kansızlık adı verilen rahatsızlık oluşur. Bitkisel besinlerin çoğunda demir bulunmasına rağmen, bu demirin vücudun kullanabileceği formda olmaması sebebiyle anemi şikayetleri ortaya çıkabilir. Ayrıca B 12 vitaminin yetersizliği de anemi davetidir. Vejeteryan enerjiyi yetersiz alıyorsa zayıflık, halsizlik, düşük tansiyon gibi rahatsızlıklar meydana gelir.

Et yemeyeceğim deyip, kestirip atmak tehlikeli.. Etle birlikte gelen besinlere ihtiyacı olan vücudunuzu düşünmeli ve ani bir değişiklik yapmaktan kaçınmalısınız. Birdenbire lifli yiyeceklere yüklenmeniz de bağırsaklarda problemler yaşamanıza sebep olacaktır.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:26
  1. kırmızı et
  2. protein
  3. sebze meyve
  4. vejeteryan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'nun yeni belediye başkanı belli oldu!
    1. Altınordu'nun yeni belediye başkanı..
    2. Kime çekti ki bu bebek?
    3. Yediemin otoparkında binlerce..
    4. Sözleşmelerde TL dönemi! İşte geçerli..
    5. Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir
    6. Giresun'da çıkan yangında 1 kişi..
    7. Avrupa Parlamentosu'ndan emisyon..
    8. "6 futbolcu maçları boykot ediyor!"
    9. Terör örgütü yardım isteyenleri böyle..
    10. Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'ya 4,5..
    11. Hatay’da 30 bölge özel güvenlik bölgesi
    12. Sınır ötesi tezkeresi meclisten geçti!
    13. Denizli: Terim ve Güneş ile güzel bir..
    14. Selahattin Demirtaş'ın 'bilirkişi'..
    15. Başbakan Theresa May yine dans etti!
    16. UEFA'dan Manchester United-Valencia..
    17. Domuz gribinin hortladığı ülkede bir..
    18. Vladimir Putin ona çok sert çıktı:..
    19. NATO'dan Rusya'ya uyarı geldi:..
    20. NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu