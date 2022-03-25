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Gündem Et ve tırnak misali! Darbeciler nerede TBB orada
Gündem

Et ve tırnak misali! Darbeciler nerede TBB orada

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, darbe imalı bildiri yayınlayan 103 amiralin yardımına koştu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 12:46:00 -
Et ve tırnak misali! Darbeciler nerede TBB orada

103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi üzerinden yayınladığı darbe imalı bildiri büyük tepki çekmişti. Söz konusu bildiri nedeniyle hükümeti kendince tehdit eden emekli amirallere dava açıldı.

Söz konusu davaya Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan da koştu.

Sağkan, 103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi’ne bağlı kalınması gerektiğine ilişkin yazılı açıklamaları nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasına katıldı.

Emekli Amiraller, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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