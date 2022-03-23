Et ve Süt Kurumu kıyma kuşbaşı fiyatları ne kadar 2022? ESK güncel et fiyatları listesi...

Et ve Süt Kurumu kırızı et fiyatları 2022 ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarını taban yaptırdı. Petrol fiyatlarının yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatları da yükseldi. Akaryakıt fiyatlarına gıda fiyatları da eklenince vatandaş zamlı fiyatlara yetişmekte zorluk çekmekte. Et ve Süt Kurumu beyaz kırmızı et fiyatlarına zam yaptığı iddiası en çok konuşulan konular arasında yerini alınca Tarım ve Orman Bakanlığı kırmızı et zammına ilişkin açıklama yaptı. “Et fiyatlarına zam var mı?” ve “Et fiyatları ne kadar oldu?” sorularına Et ve Süt Kurumu mağaza satış fiyatlarında zam yaptığını duyurmasının ardından yanıt aranıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun, kırmızı ve beyaz et ürünlerine yaptığı zamma ilişkin açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır.

Et ve Süt Kurumu güncel kıyma kuşbaşı fiyatı ne kadar?

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır. Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."

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