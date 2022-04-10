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Ekonomi Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar? Kıyma, kuşbaşı, pirzola, bonfile kaç TL?
Ekonomi

Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar? Kıyma, kuşbaşı, pirzola, bonfile kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, ucuz et satışının başladığı açıklanmıştı. Dünyada et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar? kasapta kırmızı et fiyatı ne kadar, et fiyatları düştü mü? Et ve Süt Kurumu (ESK) kıyma, kuşbaşı, pirzola, bonfile kaç TL?

Yeniakit Publisher
2022-04-10 08:50:00 - 2022-04-10 08:51:04
Et ve Süt Kurumu et fiyatları ne kadar? Kıyma, kuşbaşı, pirzola, bonfile kaç TL?

Dünyada et fiyatları ile birlikte ayçiçek yağı, buğday ve tahıl fiyatları da Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya gıda emtia fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının piyasalara olumsuz etkileriyle mart ayında şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine ulaştığını açıkladı. Endeks, mart ayında ortalama 159,3 puana ulaşarak, endeksin fiyat takibine başladığı 1990 yılından bu yana olan zirveye çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi marketlerin 150'sinde dün itibarıyla et satışlarının başladığını söylemişti.

Et ve Süt Kurumu et fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile birlikte Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.

Et ve Süt Kurumu fiyat listesi

Kasapta etin kilosu ne kadar?

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