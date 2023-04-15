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Medya 'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni perde! "Yetmez" deyip duyurdu
Medya

'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni perde! "Yetmez" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-15 12:13:00 -
'Et ve Balık K.' rezaletinde yeni perde! "Yetmez" deyip duyurdu

Vatandaşın, ucuz et için Et ve Süt Kurumu mağazalarını ararken taklitçi işletmelerden alışveriş yapmak zorunda kaldığını belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Yanıltıcı işletme isimleri, logo benzerlikleri mutlaka değiştirilmeli" dedi.

Vatandaşın, ucuz et için Et ve Süt Kurumu mağazalarını ararken taklitçi işletmelerden alışveriş yapmak zorunda kaldığını belirten Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Yanıltıcı işletme isimleri, logo benzerlikleri mutlaka değiştirilmeli" dedi. 

Tezel, yazısında şunları kaydetti:

" "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; halk arasında bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eden işletmeler var.

Vatandaş ucuz et için Et ve Süt Kurumu mağazalarını ararken yukarıda yazdığım isimlerdeki taklitçi işletmelerden alışveriş yapmak zorunda kalıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ticaret Bakanlığı halkı yanıltan bu işletmelere toplamda 7.140.604 TL idari para cezası uyguladı.

Geç kalınmış, doğru bir adım. Ama bu ceza yetmez!

Bu yanıltıcı işletme isimleri, logo benzerlikleri mutlaka değiştirilmeli."

 

 

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