Et sote tarifi: Eti böyle yaparsanız, et yedim dersiniz

Lokum gibi kavurma tarifi: Bu tarif ağızda dağılıyor ve yumuşacık bir kavurma tarifi

Et sote tarifi malzemeleri

800 gram kadar kuşbaşı ya da julyen doğranmış et

3 yeşil biber

1 kırmızı biber

2 adet minik dogranmış domates

1 büyük soğan

3 4 diş sarimsak

Sıvı yağ ya tereyağ

Kekik

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Kırmızı pul biber

Et Sote Nasıl Yapılır?

Et sote nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Et seçimi et sotenin lezzetini etkileyen en önemli konulardan bir tanesidir. Eğer lezzetli ve sulu pişmiş bir et sote yapmak istiyorsanız et seçimine dikkat etmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

Et sote nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenmeden önce içerisine koyacağınız malzemelerin de mevsiminde yetişen malzemeler olmasına da dikkat etmelisiniz. Mevsiminde yetişen sebzelerle et sote hazırlamak et sotenizin lezzetine lezzet katacak diğer önemli etkenlerdir. Et sote yapımı ile alakalı ufak tefek püf noktalarını öğrendiğinize göre et sote nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz. İşte et sote nasıl yapılır sorusunun cevabı.

1. adım: Öncelikle tavayı en büyük ocağa koyalım ve iyice kızdıralım. 5 dakika kadar tavayı kızması için bekletin. Etleri kızgın tavaya atıp karıştırarak pişirin.

2. adım: Suyunu çekince kontrol edin etin türüne göre pişme işlemi gecikebilir. Eğer etiniz pişmemişse ve etin suyu kalmadıysa içerisine su eklemeniz ve pişirmeye devam etmeniz gerekir.

3. adım: Etler olurken ayrı bir tava da soğan sarımsak ve biberleri az sıvı yağ ile kavurun.

Son adım: Domates ekleyip biraz karıştırıp hazırda bekletin. Pişen etlere domatesli karışımı ilave edip kısık ateşte biraz daha pişirin. En son baharatları ekleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.