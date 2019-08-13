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Et çekiminden elde ettikleri geliri çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacaklar

Giresun’da bir market kurban etlerinin kıyma çekiminden elde edecekleri parayı çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacaklarını belirtti.

13 Ağustos 2019 Salı 10:00
Et çekiminden elde ettikleri geliri çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacaklar

Giresun’da bir market kurban etlerinin kıyma çekiminden elde edecekleri parayı çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacaklarını belirtti.


Kurban Bayramı vesilesiyle kesilen kurbanlık etleri derin dondurucularda muhafaza etmek isteyen vatandaşlar, kıyma çektirmek için kasap dükkanlarına akın etmeye başladılar.


Giresun’da faaliyet gösteren bir market zinciri ise örnek bir davranışa imza atarak kurban bayramında kıyma çektiren vatandaşlardan alınacak çekim ücretinin doğrudan çocuk esirgeme kurumuna bağışlanacağını belirttiler.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:00
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