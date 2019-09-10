0553 313 94 23

Estonya-Hollanda maçı kaç kaç bitti?

EURO2020 elemelerinde Hollanda ve Estonya karşı karşıya geldi. Hollanda bu maçta Estonya'yı 4-0 mağlup etti. Estonya-Hollanda maç özeti...

10 Eylül 2019 Salı 08:49
Estonya-Hollanda maçı kaç kaç bitti?

EURO2020 elemelerinde Hollanda ve Estonya karşı karşıya geldi. Hollanda bu maçta Estonya'yı 4-0 mağlup etti. Estonya-Hollanda maç özeti...

Hollanda oyuncusu, Ryan Babel 17. dakikada ilk golü attı. Takım ilk yarıyı 1-0 şekilde sonlandırdı.

48. dakikada Ryan Babel tekrar bir gol atarak takımına 2. gol sevincini yaşattı.

Maçın 76. dakikasında Depay, attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Wijnaldum 87. dakikada son golle, maçın 4-0 bitmesini sağladı.

Hollanda bu maçla birlikte 9 puana ulaşırken, Estonya henüz puan alamadı. Hollanda beşinci maçında ise Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Estonya'da Belarus ile karşı karşıya gelecek.

Puan durumu nasıl oldu?

C Grubu puan tablosunun güncel hali

Estonya-hollanda maçı

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:49
  1. Estonya-hollanda maçı kaç kaç bitti
  2. Estonya-hollanda maçı kim gol attı
  3. Estonya-hollanda maçı özet
  4. Estonya-hollanda özet
  5. Estonya-hollanda maç özeti
  6. Estonya-hollanda
  7. maç özetleri
  8. maç sonuçları
  9. Hollanda - Estonya maç özeti
  10. Hollanda ve Estonyasonucu
  11. Hollanda ve Estonyamaç sonucu
  12. Hollanda ve Estonyamaç
  13. son maç
  14. Hollanda ve Estonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri duyurdu! Aranan 946 kişi yakalandı
    1. İçişleri duyurdu! Aranan 946 kişi..
    2. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    3. (Özel) Büfede şakalaşma sonucu çıkan..
    4. Okul servislerinde aranan 946 kişi..
    5. Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor
    6. Elazığ’da, ‘Önce Aile’ konferansı
    7. Döviz kurları
    8. Kırtasiyelerde yoğun mesai
    9. ETÜ’de dijital dönüşüm başladı
    10. Brent petrolün varili 63,03 dolar
    11. (Özel haber) Göçmenler Van’da..
    12. Okullar ne zaman ara tatile girerecek?..
    13. Yüzme milli takımlarına tanıtım..
    14. İçişleri Bakanlığının okul servis..
    15. YKS adayları için "ek yerleştirme"..
    16. FETÖ’nün ’mahrem asker abilerine’..
    17. PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist..
    18. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    19. Elektrik tellerine çarpan kuşlar..
    20. Analar görevini yapıyor, şimdi gözler..
    21. Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim..
    22. Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki..
    23. Otobüs bileti alarak İstanbul’a gitmek..
    24. Arjantin’de Maradona çılgınlığı!
    25. FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    26. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    27. Serbest piyasada döviz fiyatları
    28. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    29. Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi
    30. Söke’de çalınan minibüs bulundu
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu