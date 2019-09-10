Estonya-Hollanda maçı kaç kaç bitti?
EURO2020 elemelerinde Hollanda ve Estonya karşı karşıya geldi. Hollanda bu maçta Estonya'yı 4-0 mağlup etti. Estonya-Hollanda maç özeti...10 Eylül 2019 Salı 08:49
EURO2020 elemelerinde Hollanda ve Estonya karşı karşıya geldi. Hollanda bu maçta Estonya'yı 4-0 mağlup etti. Estonya-Hollanda maç özeti...
Hollanda oyuncusu, Ryan Babel 17. dakikada ilk golü attı. Takım ilk yarıyı 1-0 şekilde sonlandırdı.
48. dakikada Ryan Babel tekrar bir gol atarak takımına 2. gol sevincini yaşattı.
Maçın 76. dakikasında Depay, attığı golle farkı 3'e çıkardı.
Wijnaldum 87. dakikada son golle, maçın 4-0 bitmesini sağladı.
Hollanda bu maçla birlikte 9 puana ulaşırken, Estonya henüz puan alamadı. Hollanda beşinci maçında ise Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Estonya'da Belarus ile karşı karşıya gelecek.
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