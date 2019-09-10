Estonya-Hollanda maçı kaç kaç bitti? EURO2020 elemelerinde Hollanda ve Estonya karşı karşıya geldi. Hollanda bu maçta Estonya'yı 4-0 mağlup etti. Estonya-Hollanda maç özeti...

EURO2020 elemelerinde Hollanda ve Estonya karşı karşıya geldi. Hollanda bu maçta Estonya'yı 4-0 mağlup etti. Estonya-Hollanda maç özeti...

Hollanda oyuncusu, Ryan Babel 17. dakikada ilk golü attı. Takım ilk yarıyı 1-0 şekilde sonlandırdı. 48. dakikada Ryan Babel tekrar bir gol atarak takımına 2. gol sevincini yaşattı. Maçın 76. dakikasında Depay, attığı golle farkı 3'e çıkardı. Wijnaldum 87. dakikada son golle, maçın 4-0 bitmesini sağladı. Hollanda bu maçla birlikte 9 puana ulaşırken, Estonya henüz puan alamadı. Hollanda beşinci maçında ise Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Estonya'da Belarus ile karşı karşıya gelecek. Puan durumu nasıl oldu? C Grubu puan tablosunun güncel hali

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.