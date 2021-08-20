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Dünya Estonya, Afgan mülteci alacağını açıkladı Sadece 10 kişi alacaklar
Dünya

Estonya, Afgan mülteci alacağını açıkladı Sadece 10 kişi alacaklar

Taliban'ın ülkedeki yönetimi kontrol altına almasından sonra Afganistan'dan kaçmaya çalışan insanların sayısı önemli derecede arttı. Türkiye'de en önemli gündem maddesi olan sığınmacılar konusunda Batılı ülkelerden de kaç mülteci kabul edeceklerine dair rakamlar verildi. Estonya'nın 10 mülteci alabileceklerini söylemesi ise sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 07:40:00 -
Estonya, Afgan mülteci alacağını açıkladı Sadece 10 kişi alacaklar

ABD'nin çekilmesi ile Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması, ülkeden kaçanların sayısını da önemli derecede arttırdı. Türkiye'de sığınmacı tartışmaları gündemde yerini korurken Batı ülkelerinden de belli rakamlarda mülteci kabul edeceklerine dair açıklamalar yapıldı.

Estonya, 10 Afgan mülteciyi kabul edecek

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Afgan mültecilerle alakalı olarak yaptığı açıklama ile sosyal medyada adeta dalga konusu oldu. Afganistan'taki kaosun dünyayı şoka uğratmaya devam ettiğini söyleyen Kallas, Estonya'nın 10 adet Afganı mülteci olarak kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

"İnsani krizin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz"

Kallas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak Afganistan'ta patlak veren insani krizin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Şu anki duruma göre, Estonya 10 kişiye mülteci statüsüne kabul etmeye hazırdır. Özellikle Avrupa Birliği ve NATO ile işbirliği yapması nedeniyle evlerinde hayatı tehlike altında olan insanları kabul etmeye hazırız."

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