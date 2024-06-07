Estirilen zulmün faturası çok ağır olacak! Bu kan emicilerin sonu yakın

Doğruhaber gazetesi yazarı Abdullah Aslan, Filistin'deki vahşeti ve siyonistlerin zulmünü eleştirdi. Batılı idarecilerin sessiz kalışını ve Batı'nın çifte standardını vurgulayan Aslan, Filistin'i tanıyan ülke sayısının arttığını ve zulmün unutulmayacağını belirtti. Siyonistlerin sonunun yakın olduğunu ve halkın tepkisinin yönetimleri değiştireceğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Filistin, Gazze ve Refah’ta yaşananlar için söylenmesi gereken her şey söylendi. Aylardır vahşet sergileyen siyonistlerin, sadece güçten anladıkları böylece bir kez daha anlaşılmış oluyor.

ABD’nin sunduğu ateşkes anlaşmasını bile takmayan siyonistlerin anlayacağı tek yöntem var, o da güç kullanmak.

Batılı idarecilerin birçoğu “Batı’nın Değerleri” diye yutturulan değerlerin hiçbirine sahip çıkmadı, çıkamadı.

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Kadınların, çocukların öldürülmesi; hastanelerin, okulların ve diğer yardım kuruluşlarının hedef alınarak vurulması neredeyse sıradanlaştı ve Batılı etkin yöneticilerin birçoğu hala ya sessiz ya da katliama arka çıkıyor.

Batıdaki sivil halkın vicdani tepkisi ise yönetimleri zorlayacak ve yakın zamandaki seçimleri de etkileyecektir.

Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın; dünyanın düzenini değiştireceği gerçeği yavaş yavaş gerçekleşiyor.

Filistin’i devlet olarak tanıyan ülke sayısı her geçen gün artıyor. İspanya, Norveç ve İrlanda’nın ardından Slovenya da Filistin’i resmen tanıdı. Böylece 193 üyeli BM’de Filistin’i tanıyan ülke sayısı 147’ye yükseldi.

Filistin’i tanıyan ülke sayısı arttıkça siyonist katillerle ilgili hukuki kararlar alacak ülkelerin sayısı da artacaktır.

Soykırımcı katillere dünya dar gelecek ve gittikleri her yerde ‘yakalanma’ şokuyla karşı karşıya kalacaklardır.

Şehit edilen bunca masum ve masumenin kanı boşuna akmamıştır. Zalimleri boğacak, onların hareket alanını daraltacaktır.

Siyonistler şu an ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Çaresizlik refleksiyle çocuk ve kadınları öldürerek işin içinden çıkacaklarını vehm ediyorlar.

Vicdan ehli milyarların tepkisini almış bu kan emicilerin sonu yakındır. Bu saldırılarla dünyayı yenecek durumları yok herhalde.

Halkın tepkisi karşısında ya yöneticiler kendilerini değiştirecek ya da yöneticilerin kendileri değişecek. Sözün özü, işgalci israilin işi bundan böyle daha da zor olacaktır.

Vahşiler 7 Ekim 2023’ten bu yana 36 bin 586 kişiyi şehid etti, 83 bin 74 kişiyi yaraladı. Sadece son birkaç gün içerisinde 80’in üzerinde mazlumu katlettiler.

Bu kadarı da çok fazla! Siyonistlerin estirdikleri zulmün faturası çok ağır olacaktır. Ateşkesten sonra da işlenen cürmün öyle çabuk unutulacağı vehm edilmesin.

Açılan bu yaralar nesiller boyu unutulmayacak ve her Filistinli intikam ateşiyle büyüyecektir.

Yani özetle; zalimler iki dünyada da hep cehennemi yaşayacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."