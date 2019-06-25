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Estetik diş hekimliği fark oluşturuyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, estetik diş hekimliğinin sağlıklı mutlu bir gülüş sağladığını söyledi.

25 Haziran 2019 Salı 10:01
Estetik diş hekimliği fark oluşturuyor

Diş Hekimi Yalçın Genç, estetik diş hekimliğinin sağlıklı mutlu bir gülüş sağladığını söyledi.


Diş Hekimi Yalçın Genç, “ Estetik Diş Hekimliği, sağlıklı ve güzel bir gülümsemeyi sağlamak amacı ile genel diş hekimliği ile bazı temel prosedürlerin beraber uygulandığı bir süreci kapsadığını söyledi. Diş Estetiği tedavi hizmetleri porselen laminalar, metalsiz porselen kaplamalar ya da köprüler, diş beyazlatma yöntemleri, onley dolgular, zirkonyum köprüler ya da implant üstü porselenleri kapsamaktadır” dedi.


Dt. Genç, diş estetiği tedavilerini şöyle sıraladı:


“Diş Beyazlatma: En basit ve en çok bilinen kozmetik işlemlerden biri olan diş beyazlatma, üzerinde sarı, kahverengi ya da turuncu lekeler olan dişlerde en etkili yöntemdir. Dişler diş hekiminin muayenehanesinde beyazlatılabileceği gibi diş hekiminiz size evde kullanılabilecek ve ağzınıza uygun olarak hazırlanmış bir ağız koruyucuyu da içeren kiti önerebilir. Her iki seçenek de hidrojen peroksitin bir formunu kullanarak lekeleri temizler ve dişleri parlatır.


Porselen Kaplamalar: Porselen kaplamalar, özel olarak yapılmış, tırnak kalınlığında diş renginde kabuklar olup, doğal dişinizin üzerine yapıştırılır. Renksiz ve şeffafa yakındırlar ve bu nedenle üzerine yapıştırılan dişin şekline, büyüklüğüne, rengine ve uzunluğuna uygun olarak doğal bir görünüm verirler. Porselen kaplamalar rengi bozulmuş, yıpranmış ya da eğrilmiş dişler gibi problemlere çözümdür.


Bonding: Bonding dişteki kırık ve çatlakları onarmanın ya da özellikle ön dişlerde şekil ve renk değiştirmek için kullanılır. Önce yapıştırılacak kompozit malzemenin rengi ile doğal dişinizin rengi birbirine uyumlu hale getirilir. Daha sonra dişiniz hafifçe törpülenerek buraya yapıştırma malzemesinin sıkı yapışmasını sağlamak için bir jel sürülür. Kompozit malzeme uygulandıktan sonra dişe oturtulup, yüksek yoğunluklu ışıkla sertleştirilir. Daha sonra da doğal görünüm için parlatılır. Bonding küçük alanlar üzerinde etkilidir çünkü daha geniş alanlar kırılmaya müsaittir.


Inlay-Onlay Dolgular ya da Beyaz Kompozit Dolgular: Koyu metal amalgam dolgular zaman içinde aşındıklarından değiştirilmeli gerekir; ayrıca dişin çatlayıp ayrılmasına neden olabilirler. Diş rengindeki dolgular doğal dişiniz ile renk olarak çok uyumlu olduklarından, neredeyse fark edilmezler. Buna ek olarak gümüş dolgulardan daha güçlü ve uzun ömürlüdürler.”

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:01
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