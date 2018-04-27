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Essential Phone, İngiltere, Fransa ve Japonya Pazarlarına Açılıyor

Essential Phone'un geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkmasından bu yana neredeyse bir yıl geçti ve bu süre zarfında, telefonu sürekli olarak daha iyi bir hale gelmesine yardımcı olan yazılım güncellemeleri aldı. Şimdi ise şirket tüm aksesuarlarını Fransa, Birleşik Krallık ve Japonya'ya yaymayı hedefliyor.

27 Nisan 2018 Cuma 23:06
Essential Phone, İngiltere, Fransa ve Japonya Pazarlarına Açılıyor

Genel olarak bakıldığında teknik donanım ve tasarım manasında oldukça beğenilen bir telefon olan Essential'in ABD ve Kanada'nın dışarısına çıkması sevindirici diyebiliriz. Bununla birlikte Essential Phone'lar belirtilen ülkelerde ABD ve Kanada'daki fiyatlarıyla eş değer bir fiyatlandırmayla satışa sunulacak.

Ayrıca Kanada'da da bulunan müşteriler direkt olarak Essential'in sitesinden sipariş verebilecekler. Daha önce Kanadalılar üçüncü bir şirket aracılığıyla telefonlara sahip olabiliyordu. Buna ek olarak Kanada, İngiltere, Japonya ve Fransa'da bulunan potansiyel müşteriler, 360 Kamera, hızlı şarj cihazı ve diğer aksesuarlar için internet sitesinden sipariş verebilecek.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 23:06
  1. İngiltere
  2. Japonya
  3. Japon
  4. Fransa
  5. Kanada

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