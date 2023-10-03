Eşref-i ümmet sizsiniz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Trabzon’da “2023 yılı Mevlid-i Nebi ve 1461 Hafız Toplu İcazet Merasimi”ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Erbaş, bugün 2 milyar, geçmişte milyarlarca insanın Müslüman olarak yaşadığını, şu anda hala 6 milyar insanın bu nimetten mahrum olduğunu söyledi.

“2023 yılı Mevlid-i Nebi ve 1461 Hafız Toplu İcazet Merasimi” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

Düzenlenen törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün dünyada 2 milyar Müslüman olduğunu kaydederek, “Sizin için en büyük nimet nedir diye soruyorum size. ‘Müslüman olmuş olmaktır’ olmalı. En büyük nimet bizim için Müslüman olmuş olmamız. Çünkü Kur’an bunu nimet olarak değerlendiriyor. Yeryüzünde ne kadar insana nasip oldu Müslüman olmak. Bugün 2 milyar, geçmişte milyarlarca insan Müslüman olarak yaşadı. Ama şu anda hala 6 milyar insan bu nimetten mahrum. Demek ki yeryüzünün dörtte biri bu nimete ulaşmış durumda. Değerli hafızlarımız, eşref-i ümmet olanlar hafız-ı Kur’an olur, hafız-ı Kur’an olanın hafızı, Kur’an olur, kim Kelamullah’ı ezber eylerse Allah için, hamisi Allah olur, o nail-ı ihsan olur. Sizler de bu 2 milyar Müslüman içerisinde en şereflilersiniz. Ne mutlu size. Yürüyen Kur’an olmak, yaşayan Kur’an olmak, Cenabı Allah son nefesinize kadar hafızlığınızı muhafaza etmeyi nasip eylesin. Siz Kur’an’ı korursanız, Kur’an da sizi korur, siz Kur’an’a göre yaşarsanız Kur’an da size sizden sonra dahi hizmet eder. Biz istiyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığımızda hafızlarımızla hizmet edelim. Bununla kalmayalım. İlahiyat fakültelerimizdeki öğrencilerimiz daha çok hafızlarımızdan olsun. İlahiyat fakültelerinde ana bilim dallarında hoca olan hocalarımız hafızlarımızdan olsun. Hafız hadisçilerimiz, kelamcılarımız, hafız hocalarımız olsun” dedi.

“Biz oryantalist gibi bir dinler tarihçisi değiliz”

Erbaş, “Ben dinler tarihi hocasıyım. Kur’an-ı Kerim’de Yahudilikten, Hristiyanlıktan, diğer inançlardan, Tevrat’tan, İncil’den, Hazreti Meryem’den, Hazreti Musa’dan, Hazreti İsa’dan, 25 peygamberden bahseden yüzlerce ayet var. Hiç dinler tarihi Kur’an’dan bağımsız yapılabilir mi? Biz oryantalist gibi bir dinler tarihçisi değiliz. Felsefe hocalarımız da Kur’an’dan bağımsız bir felsefe yapamaz. Çünkü felsefenin bizim medeniyetimizdeki adı hikmettir. 1920’li yıllara kadar İstanbul Darülfünunun Üniversitesi’nin ana bilim dallarından birisinin adı ‘hikmet’ idi. Daha sonra hikmet kaldırıldı, yerine felsefe konuldu. İlmü’n Nefs kaldırıldı, psikoloji konuldu. Yani kavramlarımıza sahip çıkalım. Kendi kavramlarımızla konuşalım” dedi.

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Cami ve gençlik merkezini açtı

Erbaş, Trabzon Üniversitesi Kampüs Cami ve Gençlik Merkezi açılışına da katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, cami isminin Allah’ın isminden geldiğini belirten Erbaş, “Nasıl ki El Cami ismiyle Rabbimiz mahlukatını merhametiyle kuşatıyorsa, müminlerin ibadethanesine verdiğimiz cami de müminleri sıcaklığıyla içine almaktadır, kuşatmaktadır adeta. Rengi, ırkı, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun hepsini bağrına basmaktadır. Onun için cami demekteyiz biz mabedimize ve camia onu bilenler bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Camia da üniversite demektir” diye konuştu. Erbaş, Arapça’da üniversiteye camia denildiğini yineleyerek, “O da ilmin her türlüsünü, bilgiyi, hikmeti, ilmi, irfanı içinde toplayan demektir. Hocaları, talebeleri içinde toplayan ve dünya, ahiret bilgisini onlara sunan anlamına gelmektedir camia. İşte Trabzon Üniversitemiz” ifadesini kullandı.