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Dünya Eşref Gani ilk kez konuştu: Özür dilerim
Dünya

Eşref Gani ilk kez konuştu: Özür dilerim

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür dileyerek, 'hayatının en zor kararını aldığını' fakat silahların susması için buna mecbur olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 17:18:00 -
Eşref Gani ilk kez konuştu: Özür dilerim

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür dileyerek, 'hayatının en zor kararını aldığını' ancak silahların susması için buna mecbur olduğunu bildirdi.

Gani, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür diledi.

Sputnik'in haberine göre, ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" dedi.

Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.

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